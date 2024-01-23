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Çorum'un Osmancık ilçesinde itfaiye aracı kamyonete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Çorum'un Osmancık ilçesinde itfaiye aracı kamyonete çarptı: 2 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Osmancık Belediyesine ait bir itfaiye aracı park halindeki bir kamyonete çarptı. Kazada, araçta bulunan 2 itfaiye personeli yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum\'un Osmancık ilçesinde itfaiye aracı kamyonete çarptı: 2 yaralı
23.01.2024 - 18:01,
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Çorum'un Osmancık ilçesinde itfaiye aracının park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 itfaiye personeli yaralandı.

İtfaiye İstasyonu'na giden Osmancık Belediyesine ait Ramazan Uslu yönetimindeki 19 HS 584 plakalı itfaiye aracı, Rıfat Göbel Caddesi'nde park halindeki 19 HR 390 plakalı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan itfaiye personeli Serhat Özdoğan yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'un Osmancık ilçesinde itfaiye aracı kamyonete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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