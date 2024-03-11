Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Boğazkale ilçesini ziyaret etti.
Dağlı, ilçede ilk olarak Atman ailesince yaptırılacak Ömer Atman 4-6 Yaş Kuran Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.
Daha sonra Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız'ın girişimleriyle Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Kağıt Rölyef Kursu'nda üretilen çalışmaların yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Dağlı, kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Törenin ardından Kaymakam Yıldız, Vali Zülkif Dağlı ve Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'a kursiyerlerce yapılan, Hitit figürlerinin yer aldığı rölyef tablo hediye etti.
Son Dakika › Güncel › Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Boğazkale'yi ziyaret etti - Son Dakika
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Müftü Mahallesi Göztepe mevkisinde bulunan Hacı Baba Türbesi'nde dua eden Karadeniz Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan topu geleneğini ses bombasıyla sürdürüyor. Ses bombasının atılmasıyla vatandaşlar iftarlarını açarken, belediye tarafından her gün 1500 kişilik iftar yemeği veriliyor ve 1000 aileye gıda kolisi dağıtımı yapılıyor.
Samsun'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, İlkadım ilçesinde bir zanlının ruhsatsız silah bulundurduğu ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 15 mermi ele geçirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Karabük'te, 100. Yıl Mahallesi ve Namal Kavşağı'nda kedilere çarpan ve kaçan iki sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri tarafından 14 bin 432 lira idari para cezası kesildi.
Hitit Üniversitesince düzenlenen Bilim ve Teknoloji Festivali'nde başarılı bulunan projelerin ödüllendirildiği bildirildi.
Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Temelli Beyobası mevkiinde meydana gelen kaza sonucu yaralananlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere götürüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?