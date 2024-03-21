Çorum ve Tokat\'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çorum ve Tokat'ın bazı ilçelerinde kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle Çorum'un Oğuzlar ve Mecitözü ilçeleri ile Bayat'ın yüksek kesimleri karla kaplandı.
Oğuzlar'da beyaza bürünen arazi, güzel görüntüler oluşturdu.
Mecitözü'nde ise kar, ilçe merkezinde hayatı zorlaştırdı.
Bayat'ta da yüksek kesimler, yağışın ardından karla kaplandı.
Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çiftçiler zirai dona karşı uyarıldı.
Zirai don tehlikesinin, 23 Mart Cumartesi günü sabah saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.
Tokat
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde de yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.
İlçe merkezi ile Üçoluk Göleti, Alaçal Tepesi, Karlık Boğazı ve yaylalar, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kar yağışı sonrası belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme çalışması başlattı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nın memleketin üzerine 'karabasan' gibi çöktüğünü, ittifaktan ayrılan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) de iktidar tarafından hakarete uğradığını söyledi. Özel, 'Haramdan ve yalandan korkan muhafazakar demokratlar bizlerle birliktedir' dedi. Yerel seçim çalışmaları için yurt gezilerine devam CHP Genel Başkanı Özel Samsun'daydı. Partisinin düzenlediği mitingde konuşan CHP Lideri, Cumhur İttifakından ayrılan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'a hakaret edildiğini ve 'ip cambazı' ve 'zübük' olmakla suçlandığını söyledi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık 45,11, aylık yüzde 7,51 arttı. Tarım-GFE'de en yüksek artış veteriner harcamaları ve diğer mal ve hizmetlerde gerçekleşti.
A Milli Takım kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'ın yarın İstanbul'da Gürcistan ile yapacağı özel maç ve 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna dahil edildi.
Antalya'nın Finike ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, deprem sonrası KOSGEB'e başvuruda bulunan esnaftan 520'sine daha ödeme yapılacağını bildirdi. Keskin, KOSGEB'in deprem sonrası işletmelerin canlanması projesi kapsamında başvuruda bulunan esnaflara ödemelerin devam edeceğini belirtti.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. 29 yaşındaki Veli Aydoğan'ın kullandığı motosiklet, Nuri Pakdil Tüneli çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Bitlis'te günlerdir yağan kar yağışından dolayı kent genelinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışların hafta boyunca devam edeceği belirtiliyor.
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