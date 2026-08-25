Çorum'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Çorum'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Çorum\'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Dodurga ilçesinde 81 yaşındaki Huriye Canbolat, yakınlarının haber alamaması üzerine evinde balkonda hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri Canbolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi; vücudunda darp izine rastlanmadı. Cenaze, hastane morguna kaldırıldı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 81 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Ulucami Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Huriye Canbolat'tan haber alamayan yakınları 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Canbolat'ı balkonda hareketsiz otururken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk kontrolde vücudunda kesi ve darp izine rastlanmayan Canbolat'ın cenazesi, Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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