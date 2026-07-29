Çorum’da kadınların kavgası kamerada

Çorum'da 4 kadın sokak ortasında kavga etti. Kavgada 1 kişi yaralanırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Olay, saat 14.30 sıralarında Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan 2 kadın, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya iki kadının daha dahil olmasıyla taraflar saç saça, baş başa kavga etti. Taraflar birbirlerini yere yatırıp tekme ve tokatlarla darbetti.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Dakikalarca süren kavgayı çevredekiler ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.