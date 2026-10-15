ÇOSB'de deprem ve acil durum tahliye tatbikatı personelin katılımıyla yapıldı - Son Dakika
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ÇOSB'de deprem ve acil durum tahliye tatbikatı personelin katılımıyla yapıldı

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ÇOSB\'de deprem ve acil durum tahliye tatbikatı personelin katılımıyla yapıldı
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Eruğrul Mahallesi'nde park yapım çalışmaları Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sürdürülüyor. Kadın kooperatifi üyeleri Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'a ziyarette bulundu, ÇOSB İdari Binası'nda deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi, Eruğrul Mahallesi'nde parkı yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinlerine sosyal alan kazandırmak amacıyla başlatılan park çalışması hızla sürüyor.

Çevre düzenlemesinin ardından vatandaşların kullanımına sunulması planlanan park alanındaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Kadın Girişimi Kooperatifi'nden İl Müdürü Aksoy'a ziyaret

S.S. Seven Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucu Başkanı Hafize Kayış ve kooperatif üyesi Nazmiye Özay, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette, kadın girişimciliği ve kooperatifçilik faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Aksoy, ziyaretten dolayı Kayış ve Özay'a teşekkür etti.

ÇOSB'de deprem ve acil durum tahliye tatbikatı yapıldı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) İdari Binası'nda, deprem ve acil durum tahliye tatbikatı yapıldı.

Siren ve acil durum anonsuyla başlayan tatbikatta, çalışanlar bulundukları alanlarda 30 saniye boyunca "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uyguladı.

Tahliye talimatının ardından personel, görevlilerin yönlendirmesiyle asansörleri kullanmadan acil çıkış yollarından binayı terk ederek Acil Durum Toplanma Alanı'nda bir araya geldi.

Tatbikat, acil durum eylem planı ve koordinasyon süreçlerinin uygulamalı olarak test edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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