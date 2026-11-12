Costa, Dublin'de Aliyev ile görüştü, AB-Azerbaycan müzakerelerini sevindirici buldu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir araya geldi.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi için bulunduğu Dublin'de Aliyev ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın artık gerçek olduğunu belirten Costa, "Bu yıl, AB-Azerbaycan ilişkileri açısından önemli bir yıl oldu." ifadesini kullandı.

Costa, AB-Azerbaycan arasında yeni ikili anlaşmaya yönelik müzakerelerin yeniden başlamasını "vatandaşlar için sevindirici gelişme" olarak değerlendirdi.