Costa'nın Rusya Teması Almanya'yı kızdırdı - Son Dakika
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Costa'nın Rusya Teması Almanya'yı kızdırdı

19.06.2026 11:28
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Antonio Costa'nın Rusya ile teması, Almanya'da tepkilere yol açtı. Koordinasyonsuz bulundu.

Avrupa Konseyi (AB) Başkanı Antonio Costa'nın Rusya ile önceden koordine edilmeden temas kurması Almanya'nın tepkisini çekti.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna savaşı ve Rusya'ya yönelik yaptırımların ele alındığı zirvede Costa'nın ekibinin Rusya ile temas kurmasına Almanya Başbakanı Friedrich Merz başta olmak üzere bazı liderler, tepki gösterdi.

Alman hükümet çevreleri, Costa'nın Rusya ile temaslarının "koordinasyonsuz" ve "profesyonelce olmayan" bir adım olduğunu savunurken, Merz zirvede Costa'nın AB'nin temsilcisi olduğunu ancak arabuluculuk görevi bulunmadığını dile getirdi.

Costa'nın kabine şefi Pedro Lourtie'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey bir yardımcısıyla birkaç telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıkmıştı.

AB'den bir yetkili de Costa'nın ekibine Rusya ile diplomatik kanal açılması talimatı verdiğini belirterek, "Amaç, doğru an geldiğinde AB'nin çıkarlarını savunmaya hazır olmaktı. Burada söz konusu olan, içerik açısından herhangi bir görüş alışverişi veya müzakere içermeyen kısa temaslardır, diplomatların diplomatik görevlerini yerine getirmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Costa'nın Rusya Teması Almanya'yı kızdırdı - Son Dakika

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