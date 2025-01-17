Cox's Bazar'da Yangın: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

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Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı Mochni Mülteci Kampı'nda çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, polis yetkilisi Kauser Sikder, kampta çıkan yangında 1 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yangının yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alındığını vurgulayan Kauser, yangının bir evde çıktığını ancak çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini aktardı.

İtfaiye yetkilisi Mukul Kumar Nath ise yangında yaklaşık 100 ev ve yapının yok olduğunu vurgulayarak, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.