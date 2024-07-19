CrowdStrike Sistemlerinde Oluşan Sorun İsrail'deki Sağlık ve Hizmet Sektörünü Etkiledi

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Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerinde oluşan ve dünya genelinde pek çok sektörü etkileyen sorundan İsrail'deki sağlık ve hizmet sektörü de olumsuz etkilendi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, küresel iletişim kesintisi İsrail'de bazı hastaneler, İsrail Posta Servisi ve bazı basın kuruluşlarının hizmetlerinin aksamasına neden oldu.

Bazı hastanelerin ve İsrail Posta Servisi'nin sistemlerinde kesintiler görüldüğü bildirildi. Haaretz gazetesi, müşteri hizmetleri operasyonlarının durduğunu açıkladı.

Ben Gurion Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, başka havalimanlarında CrowdStrike sistemlerindeki sorun kaynaklı yaşanacak gecikmelerin Ben Gurion'un operasyonlarını etkileyebileceği bildirildi.

BAE, CrowdStrike bağlantılı sistemlerin olumsuz etkilenebileceğini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Telekomünikasyon ve Dijital Devlet Düzenleme Kurumu (TDRA), CrowdStrike yazılımlarının güncellenemediğine dikkati çekerek, CrowdStrike bağlantılı sistem ve kurumların olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Siber güvenlik devi CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşanıyor.

CrowdStrike, dünya çapında yaşanan teknik aksaklıklara neden olan sorunu tespit ettiklerini ve kullanıcılara sorunun çözümü için "geçici" bir yol geliştirdiklerini duyurdu.