CRR 2024-2025 Konser Sezonunu Tamamladı - Son Dakika
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CRR 2024-2025 Konser Sezonunu Tamamladı

23.06.2025 13:47
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İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 84 konserle 51 bin dinleyiciye ulaştı, genç sanatçılara destek sağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 2024–2025 konser sezonunu 84 konserle tamamladı.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, sezon boyunca düzenlenen etkinliklerde, 2 bin 561 sanatçı, 51 bin 305 dinleyiciyle buluştu.

Sezon programı, bu yıl ilk kez oluşturulan CRR Sanat Danışma Kurulu tarafından planlandı. Klasik müzik, caz, dünya müziği ve geleneksel müzik alanlarında uzman isimlerden oluşan kurul, disiplinlerarası yaklaşımıyla programın içeriksel dengesini güçlendirdi.

Danışma kurulunda Etnomüzikolog Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt, viyolonsel sanatçısı Doç. Dr. Nil Kocamangil, besteci ve piyanist Yiğit Özatalay, caz müzisyeni Kamil Özler ve müzik danışmanı Can Kalaycıoğlu yer aldı.

Programın taşıyıcı unsurlarından olan CRR Senfoni orkestrasının daimi şefi Nil Venditti, sezon boyunca gerçekleştirdiği 8 konserle hem topluluğa hem de izleyiciye dinamizm kazandıran bir yorum dili ortaya koydu.

Mirabassi & Zanchini Duo, Alex Skolnick Trio, Lena Chamamyan ve Cristina Branco konserleri, sezonun dikkati çeken etkinlikleri arasında yer aldı.

Genç müzisyenlere destek sunan, Dinleyici Okulu gibi yeni projelerle katılımcı müzik kültürünü güçlendiren CRR, tarihinde ilk kez ortalama 700 koltuk doluluğuna ulaştı.

Ücretsiz "Ustalık Sınıfı" etkinlikleri düzenlendi

CRR'nin genç müzisyenleri destekleme vizyonu bu sezon da etkili şekilde sürdü. 363 genç sanatçı, fuaye konserlerinden oda müziği performansına uzanan etkinliklerde dinleyiciyle buluştu.

Dünyaca ünlü müzisyenler tarafından ücretsiz gerçekleşen "Ustalık Sınıfı" etkinliklerine katılan 45 öğrenci, virtüözlerle birebir çalışma fırsatına sahip oldu.

Müziği daha yakından tanımak ve keşfetmek üzere bu sezon başlatılan "Dinleyici Okulları"na sezon boyu 250 kişi katıldı.

"İyi müzik geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt, karar alma sürecine uzmanların dahil edilmesinin başta tartışma konusu olsa da sonuçların bu uygulamanın ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

"Dinleyici Okulu" gibi projelerin yoğun ilgi gördüğünü aktaran Öğüt, repertuvarın türler arası çeşitlilikle zenginleştiğini ve bu sayede iyi müziğin geniş bir dinleyici kitlesine ulaştığını vurguladı.

Doç. Dr. Nil Kocamangil, sezon etkinlikleri dolayısıyla birçok dünya yıldızının Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluştuğunu belirterek, nitelikli müziğin sembolik bilet fiyatlarıyla toplumun her kesimine ulaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Yiğit Özatalay, kurulun oluşturulmasını "İBB'nin sanat yönetimini demokratikleştirme çabasının bir ürünü" olduğunu kaydederek, bu sezonda ortaya konan programın kolektif emekle yoğrulan taze ve özgün bir yapı sunduğunu sözlerine ekledi.

Kamil Özler, kurulun sevgi dolu ve titiz bir çalışmayla ortaya koyduğu programla başarılı bir sezona imza attığını aktarırken, Can Kalaycıoğlu ise bu sezonun rekor seyirci katılımına ulaşmasını, farklı müzik disiplinlerinden gelen kurul üyelerinin ortak emeğine bağladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CRR 2024-2025 Konser Sezonunu Tamamladı - Son Dakika

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