CTP\'den Feribot Faciası İçin Başsağlığı

(ANKARA) - KKTC'nin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Girne açıklarında yolcu feribotunun alabora olması sonucu meydana gelen can kayıpları nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşması dilenirken, arama-kurtarma çalışmalarının olumlu sonuçlanması temenni edildi.

KKTC'nin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), sosyal medya hesabından Girne açıklarında bir yolcu feribotunun alabora olmasına ilişkin açıklama yaptı.

CTP'nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında can kayıpları olmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Yaşanan elim kazada hayatını kaybedenlere rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Arama-kurtarma çalışmalarının olumlu sonuçlanmasını umut ediyor; sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar diliyoruz. Yaşanan acıyı derinden paylaşıyor, tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."