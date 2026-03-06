CTP'den İspanya Başbakanı'na Dayanışma Mektubu - Son Dakika
CTP'den İspanya Başbakanı'na Dayanışma Mektubu

06.03.2026 16:41
CTP Genel Başkanı İncirli, askeri eylemleri kınadı ve diplomasi çağrısında bulundu.

(ANKARA) -KKTC'nin ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sánchez'e dayanışma mektubu gönderdi. Mektupta, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son askeri saldırılarının tetiklediği gelişmelerin derin bir endişeyle takip edildiği ifade edildi.

İncirli, mektubunda uluslararası hukuku ihlal eden ve İran'ın egemenliğini hedef alan askeri eylemleri güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, Orta Doğu'dan Doğu Akdeniz'e uzanan bölgenin yeni savaşlara veya askeri müdahalelere tahammülü olmadığını vurguladı. İncirli, Sivillerin hayatını tehdit eden ve güç kullanımıyla siyasi üstünlük kurmayı amaçlayan tüm eylemlere karşı olduklarını kaydetti.

İran'daki yönetimin otoriter niteliğine dikkati çeken İncirli, bir ülkenin geleceğinin dış müdahalelerle değil, halkın demokratik iradesiyle belirlenmesi gerektiğini vurguladı. İncirli, askeri müdahalelerin bölgede daha fazla istikrarsızlık ve insani acıya yol açacağını belirtti.

Kıbrıs adasının Doğu Akdeniz'deki konumu nedeniyle güvenlik ve istikrarının bölgesel barış açısından hayati önem taşıdığını belirten İncirli, tüm taraflara askeri eylemleri durdurma ve diplomasiye dönme çağrısında bulundu.

İncirli, mektubunda Sánchez'in uluslararası alandaki tutumuna da değinerek, ilerici güçlerin barış, çok taraflılık ve uluslararası hukuka saygı ilkeleri etrafında daha güçlü bir dayanışma göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

