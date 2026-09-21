CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, partisinin iktidara hazır olduğu mesajını verdi

(ANKARA) - Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, partisinin yeni dönemde halkın yaşamını kolaylaştıran, kamuda tasarrufu sağlayan ve devletin kurumsal yapısını güçlendiren bir yönetim anlayışı hedeflediğini belirterek, CTP'nin iktidara hazır olduğu mesajını verdi.

CTP'nin sosyal medya hesabından Genel Başkan Sıla Usar İncirli'nin "Şimdi Söz Bizde" basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladığı açıklamalar paylaşıldı.

İncirli, "Projelerimiz hem insanların hayatını kolaylaştıracak hem de devletin tasarruf etmesini sağlayacak. Sporu ve çevreyi altta değil, yukarıda tutacak şekilde bakanlıklarımızı organize edeceğiz. Tam gün eğitime geçişi kademeli bir şekilde, 5 yılın içerisinde gerçekleştireceğiz. Belediyelerimizin çalışmalarından büyük gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İncirli ayrıca, 6 Aralık'ta yapılacak yerel ve genel seçimlere dikkati çekerek, "7 Aralık günü insanlarımızın mutlu olmasını istiyoruz" dedi.