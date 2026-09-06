CTP lideri İncirli, yas tutarken sorumlulukları unutmayacaklarını söyledi - Son Dakika
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CTP lideri İncirli, yas tutarken sorumlulukları unutmayacaklarını söyledi

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CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Girne açıklarında batan Filo Jet gemisiyle ilgili duygu yüklü bir süreçten geçildiğini belirterek, soruların cevaplanması gerektiğini söyledi. İncirli, kayıp yolcu yakınlarıyla görüşerek başsağlığı diledi ve sorumlulukların unutulmayacağını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, çok fazla duygu yüklü bir süreçten geçildiği için Girne açıklarında batan gemi ile ilgili şu an birçok şeyi konuşmanın yeri ve zamanı olmadığını belirterek, "Yasımızı tutarken sorumluluklarımızı da unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Girne Limanı'na gelerek dışarıda bekleyen kayıp yolcu yakınlarıyla görüşen İncirli, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla görev yapan basın mensuplarına dikkatli hassasiyetleri nedeniyle teşekkür etti.

İncirli, geminin batması ve ardından yaşanan sürecin bundan sonraki yaşamlarında etkileri olacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün burada tuttuğumuz yasın anlamlı olabilmesi için bazı soruların cevaplarının olması gerekiyor. Bu kadar ağır bir olaydan sonra 'Nasıl oldu? Kimler bundan sorumluydu? ve en önemlisi de bundan sonra böyle bir olay olmaması için ne yapılması gerekiyor?' Bunlar çok kritik yaşamsal sorulardır ve bu soruların cevapsız kalması halinde bu ülke bir adım ileriye gidemez."

Genel Başkan İncirli, geminin batması ve sonraki süreçle ilgili kendi teknik ve hukuki araştırmaları ve değerlendirmeleri bulunduğunu belirterek, kazada yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve gemiden kurtarılanlara acil şifalar diledi.

İncirli, Girne açıklarında batan gemi ile ilgili şu an birçok şeyin, çok fazla duygu yüklü bir süreçten geçildiği için konuşmanın yeri ve zamanı olmadığını belirterek, "Yasımızı tutarken sorumluluklarımızı da unutmayacağız." dedi.

Girne'de batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dikkati çekerek, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını, 13 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 15 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildiriliyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Ulaşım, Ctp, Son Dakika

Son Dakika Güncel CTP lideri İncirli, yas tutarken sorumlulukları unutmayacaklarını söyledi - Son Dakika

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