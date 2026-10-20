CTP, RAF Fairford'a saldırı şüphesinde 7 kişiden 2'sini yeniden gözaltına aldı - Son Dakika
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CTP, RAF Fairford'a saldırı şüphesinde 7 kişiden 2'sini yeniden gözaltına aldı

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CTP, RAF Fairford Üssü'ne saldırı şüphesiyle serbest bırakılan 7 kişiden 2'sinin yeniden gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanların 24 yaşındaki İngiliz ve 25 yaşındaki İngiltere-İran çifte vatandaşı olduğu, İran'la ilişkilerinin incelendiği belirtildi.

İngiltere Terörle Mücadele Polisi (CTP), ABD ordusu tarafından kullanılan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'ne saldırı planladıkları şüphesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan 7 kişiden 2'sinin yeniden gözaltına alındığını açıkladı.

CTP'den yapılan yazılı açıklamada, 27 Eylül'de İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki RAF Fairford Üssü'ne saldırı planı yaptıkları gerekçesiyle 27 Eylül ve 1 Ekim'de gözaltına alınan 7 kişiden 2'sinin yeniden gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şahıslardan birinin 24 yaşında bir İngiliz vatandaşı, diğerinin ise 25 yaşında bir İngiltere- İran çifte vatandaşı olduğu ifade edilen açıklamada, iki ismin de Londra'nın Westminster ilçesinde ikamet ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin yabancı istihbarat servislerine yardım suçlamasıyla gözaltına alındığı ve İran'la ilişkilerinin incelenmeye devam ettiği bildirildi.

Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan 7 kişiden 5'inin ise kefaletle serbest bırakıldığı anımsatılan açıklamada, bu kişilerin polis denetiminin sürdüğü ifade edildi.

CTP Müdür Yardımcısı Laurence Taylor, çok karmaşık bir soruşturma yürüttüklerini belirterek "Kanıtları toplamaya devam ediyoruz ancak hala İran'ın bu konuya müdahil olduğuna inanıyoruz. İncelememiz, bu müdahalenin ne seviyede olduğu ve arkasındaki motivasyonun ne olduğunu anlamaya yönelik." dedi.

ABD'nin kullandığı Fairford Hava Üssü'ne yönelik saldırı iddiaları gündeme gelmişti

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde 27 Eylül'de ABD'nin kullandığı RAF Fairford Hava Üssü'ne patlayıcı taşıdıkları şüphesiyle 3 minibüs durdurulmuş, üssün yanındaki Whelford köyündeki 85 hane ise tahliye edilmişti.

Minibüslerdeki 5 kişi gözaltına alınmış ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürerken 1 İran-İngiliz çifte vatandaşı daha gözaltına alınmış, ABD ise burada bulunan savaş uçaklarını tahliye etmişti.

Hava üssüne yönelik terör saldırısı iddiasıyla ilgili daha sonra gözaltına alınan 22 yaşındaki İngiliz de kefaletle serbest bırakılmıştı.

İsrail ve ABD'nin, İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan sonra ABD ordusuna bağlı askeri uçaklar Fairford Üssü'nü kullanmıştı.

İngiltere bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını kaydederken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler üssün saldırı amaçlı kullanıldığını da belirtmişti.

Kaynak: AA
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