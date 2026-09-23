ÇÜ Rektörü Beriş, Filistin'deki zulmün soykırım boyutuna ulaştığını söyledi - Son Dakika
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ÇÜ Rektörü Beriş, Filistin'deki zulmün soykırım boyutuna ulaştığını söyledi

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ÇÜ Rektörü Beriş, Filistin\'deki zulmün soykırım boyutuna ulaştığını söyledi
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ÇÜ Bilim İletişim Ofisi'nin Gazze İçin Bilim Kafe etkinliğinde Gazze'deki eğitim ve akademik çalışmalar ele alındı. Etkinliğe telekonferansla katılan öğrenci ve akademisyenler zorluklarını paylaşırken ÇÜ Rektörü Beriş, Filistin'deki zulmün soykırım boyutuna ulaştığını söyledi.

Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) düzenlenen "Gazze İçin Bilim Kafe Etkinliği" kapsamında söyleşi gerçekleştirildi.

ÇÜ Bilim İletişim Ofisi tarafından Hacı Nuri Çomu Diyanet Kültür Merkezi'nde organize edilen etkinlikte, Gazze'deki eğitim ve akademik çalışmalar ele alındı.

Etkinliğe Gazze'den telekonferansla katılan öğrenciler ve akademisyenler, eğitim hayatlarını sürdürürken yaşadıkları zorlukları katılımcılarla paylaştı.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, programda yaptığı konuşmada, Gazze'deki insani durumun görünür kılınmasının önemli olduğunu söyledi.

Filistinli çocukların uzun yıllardır çatışmaların gölgesinde büyüdüğünü belirten Beriş, şunları kaydetti:

"Filistin'de, dünyanın gözleri önünde yaşanan ve çoktan soykırım boyutlarına ulaşan bu zulüm, binaları yıkmakla, masumları katletmekle kalmıyor, toplumsal hafızayı da tahrip ediyor. Barış yalnızca silahların susması değil çocukların güven içerisinde okula gidebilmesi, geleceğe dair güzel ve büyük hayaller kurabilmesi, geceleri yarınından korkmadan uyuyabilmesidir."

Kaynak: AA
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