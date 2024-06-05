ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çocuk İyilik Merkezi'nde çocukları ziyaret etti - Son Dakika
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ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çocuk İyilik Merkezi'nde çocukları ziyaret etti

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çocuk İyilik Merkezi\'nde çocukları ziyaret etti

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çocuk İyilik Merkezi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Tuncel, çocukların tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı ve onlarla vakit geçirdi. Ayrıca, Mercedes-Benz Türk tarafından bağışlanan araçların çocuklara hizmet vermeye başladığını belirtti. Tuncel, herkesin çocukların geleceğine umutla bakmalarını sağlamak için görev üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

05.06.2024 17:41
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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çocuk İyilik Merkezi'nde tedavileri süren çocukları ziyaret etti.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel, depremde uzuvlarını kaybeden çocukların psikolojik ve ortopedik rehabilitasyonlarının sağlandığı Çocuk İyilik Merkezi'nde tedavileri devam eden çocuklarla bir araya geldi.

Çocukların tedavi süreçleriyle ilgili doktorlarından bilgi alan Tuncel, çocuklarla satranç oynayıp, resim çizdi.

Tuncel, Mercedes-Benz Türk tarafından Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi için iki araç bağışlandığını ve bu araçların çocuklara hizmet vermeye başladığını belirtti.

Çocukların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için herkesin görev üstlenmesi gerekitiğini ifade eden Tuncel, şunları kaydetti:

"Merkezimiz sevgili çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu evlatlarımızın ihtiyaç duydukları bütün rehabilitasyonlarını yapabilmek, topluma ruhen ve bedenen sağlıklı, bağımsız, üretken bireyler olarak katılabilmelerini sağlamak amacıyla depremin hemen ardından çıktığımız bu yolda bize destek olan tüm hayırseverlere çocuklarımız adına minnettarız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çocuk İyilik Merkezi'nde çocukları ziyaret etti - Son Dakika

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