Çubuk-2 Barajı'na Koyunbaba'dan Günlük 100 Bin Metreküplük Takviye

(ANKARA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) kurak dönemde kritik seviyelere gerileyen Çubuk-2 Barajı'na destek vermek ve bölgede sürekli artan su talebine kalıcı çözüm üretmek amacıyla harekete geçti. Çankırı sınırında yer alan Koyunbaba Barajı'ndan Çubuk-2 Barajı'na kadar kurulacak hat ile bölgedeki ilçelere günde 100 bin metreküp takviye su sağlanabilecek.

ASKİ, Başkent'in su arzını artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ankara'nın önemli su kaynaklarından biri olan Çubuk-2 Barajı'na 2025 Ocak ayında yalnızca 50 bin metreküp su gelmesi bölgede kurak dönemde önemli bir risk oluştururken, ASKİ bu seviyeyi düzeltmek için hızla alternatif kaynak arayışına yöneldi.

Yeni kaynak: Koyunbaba Barajı

Çubuk-2 Barajı'nın alarm veren seviyesi ASKİ'nin müdahalesini zorunlu kıldı ve yapılan teknik incelemeler sonucunda, Çankırı ili sınırında yer alan Koyunbaba Barajı'nın ek kaynak olarak devreye alınabileceği tespit edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın girişimleriyle Devlet Su İşleri ile anlaşmaya varılırken, Koyunbaba Barajı'ndan Çubuk-2 Barajı'na kadar hatla birlikte bölgeye özellikle kurak dönemlerde günlük 100 bin metreküp ek su sağlanması garanti altına alındı.

1.3 milyar liralık altyapı projesi

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Koyunbaba ve Çubuk-2 Barajları arasında ana isale hattı ve yeni pompa istasyonları inşa ediliyor. Toplam maliyeti 1,3 milyar lira olan projede; 42 kilometrelik içme suyu iletim hattı, toplam 20 bin metreküp kapasiteli 4 su deposu ve 3 adet terfi merkezi kurulacak.

Bölge ilçelerine uzun vadeli güvence

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Çubuk-2 Barajı'nın beslediği bölge ilçelerinin su ihtiyacı büyük ölçüde karşılanacak. Proje ile günlük 100 bin metreküp, yıllık ise yaklaşık 9 milyon metreküp su temini sağlanması hedefleniyor.