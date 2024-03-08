Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Gazze\'ye Yardım İçin Hayır Çarşısını Ziyaret Etti

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Çubuk Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, Gazze'ye yardım için kurulan hayır çarşısına ziyarette bulundu.

Demirbaş, İHH Çubuk Temsilciliği tarafından Atatürk Parkı'nda açılan çarşıda, İHH Çubuk gönüllüleri, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Statları gezen ve dernek yetkililerinden bilgi alan Demirbaş, yaptığı açıklamada, Gazzelilerin sesini dünyaya duyurmaya çalışan, destek olan, emek veren herkese teşekkür etti.

Katliamın biran önce durdurulması gerektiğini vurgulayan Demirbaş, "Gazze için ellerinden geleni yapmayı sürdüreceğiz.Orada yaşananları görmemiz, hissetmemiz anlamamız lazım." dedi.

Dernek yetkililerinden Abdülhamit Ateş de İHH olarak Gazze'ye, mazlum coğrafyalara yardım ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların kermese yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Ateş, "Standımızda gönüllülerimizin yaptığı ev yapımı ürünler, temiz, taze ve özenle paketlenip hazırlanıyor. Vicdanlı olan herkesi kermese bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kermesin ardından Demirbaş, Atatürk Mahallesi'ndeki pazarı gezdi, vatandaşlara projelerini anlattı, daha sonra Çubuk Gençlikspor sporcularıyla buluştu.