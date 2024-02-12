Çubuk Belediye Başkanı Kırgız asıllı vatandaşlarla bir araya geldi

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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, seçim çalışmaları kapsamında ilçede yaşayan Kırgız asıllı vatandaşlarla bir araya geldi.

Baki Demirbaş, Aşağıçavundur Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında yaşayan Kırgız asıllı vatandaşları ziyaret etti.

Kırgızistan'ın milli kıyafetlerini giyen vatandaşlar, geleneksel yiyecekleriyle Demirbaş'ı karşıladı.

Demirbaş, burada yaptığı konuşmada, komşuluğun, iç içe olmanın huzurunu, nitelikli hizmet anlayışıyla taçlandırmak istediğini belirtti.

Kentle ilgili tüm kararları ilçede yaşayanlarla birlikte aldıklarını ve sorunlara sürdürülebilir ve yenilikçi bir anlayışla yaklaştıklarını vurgulayan Demirbaş, şunları söyledi:

"İlçemizde yaşayan herkes gibi Kırgız kardeşlerimizle de her zaman istişare halindeyiz. İlçemizde yaşayan herkesi seviyoruz. Sizlerin samimiyetini, sıcak kanlılığınızı, dürüstlüğünüzü, kardeşliğinizi ve misafirperverliğinizi seviyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. TOKİ'nin doğal gaz problemini çözdük. Şu anda TOKİ'deki tüm konutlar doğal gazını kullanabiliyor. Hamdolsun beş yıllık süre içerisinde vatandaşlarımızın refah ve huzurunu artırmak için birçok hizmet yaptık. İnşallah yeni dönemde de yine sizlerin desteğiyle ve duasıyla hizmetlerimize devam edeceğiz. Bizlere destekleriniz ev katıldığınız için teşekkür ederim."

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ise "Buraya sizlerin desteğini almaya, sizlerin taleplerini dinlemeye geldik. Yaptığımız hizmetlerle yapacağımız hizmetlerle bundan sonraki 5 yılda da inşallah yapacağımız işleri katlayarak belediye başkanımızla omuz omuza vererek çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çubuk Kırgızları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdülhakim Ulu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.