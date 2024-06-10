Çubuk Belediyesi Öncülüğünde Doğa Yürüyüşü Yapıldı - Son Dakika
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Çubuk Belediyesi Öncülüğünde Doğa Yürüyüşü Yapıldı

Çubuk Belediyesi Öncülüğünde Doğa Yürüyüşü Yapıldı

Çubuk Belediyesi tarafından yürütülen Kültür Yolu Projesi kapsamında Kışlacık Yaylası'ndan başlayarak Karagöl'de sona eren doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Proje ile Çubuk'un ekoturizmine katkı sağlanması ve bölgenin doğal ve kültürel potansiyelinin tanıtılması hedefleniyor. Yürüyüş rotaları belediye internet sitesinde yayınlandı. Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, projenin önemine vurgu yaparak, ilçedeki tüm kurumların destek olacağını belirtti. Yürüyüşe katılan doğaseverler ise bölgenin güzelliklerini keşfetmek için herkesi doğa yürüyüşlerine davet etti.

10.06.2024 14:29
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Çubuk Belediyesi öncülüğünde yürütülen "Kültür Yolu Projesi" kapsamında Kışlacık Yaylasında başlayarak Karagöl'de sona eren doğa yürüyüşü yapıldı.

Çubuk'un ekoturizmine katkı sunulması, bölgenin doğal ve kültürel potansiyelinin tanıtılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, yürüyüş yolları tespit edilerek belediye internet sayfasına konuldu.

Projesi kapsamında ilk yürüyüş Kışlacık Yaylasında başlayarak yaklaşık 2 bin rakımlı Karagöl'ün zirvesine tırmanıldıktan sonra Karagöl'de sona erdi. İlçedeki bazı doğaseverler Selahattin Keser rehberliğinde yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşe eşi ile birlikte katılan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, belediyenin yaptığı projenin önemine işaret ederek, ilçedeki tüm kurumların da destek olacağını söyledi.

Çubuk için güzel bir ekoturizm altyapısı kazanılacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Keleş, doğa gezilerinin sağlık için önemli olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Çubuk, yeşiliyle, doğasıyla, gölleriyle, temiz havasıyla özellikle ekoturizm açısından muhteşem bir potansiyele sahip. Bu hazineyi sürdürülebilir bir şekilde muhafaza ederek, koruyarak, kollayarak geleceğe aktarmak bizlerin vazifesidir. Özellikle doğa sporları ve doğa turizmi açısından Ankara'nın en güzel yerlerinden bir tanesi, hatta en güzeli Çubuk diyebilirim. Trekking, doğa yürüyüşü için çok güzel parkurlarımız var. Özellikle bütün Çubukluları ve Ankaralıları buraya davet ediyoruz." dedi.

Yürüyüşe rehberlik yapan Selahattin Kerse'de, bölgenin ormanı, akarsuyu ve bitki örtüsüyle yürüyüş için çok güzel olduğunu belirterek, "Bu projeyi başlatan belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu coğrafyanın her tarafı başlı başına keşfedilmek için bizleri bekliyor. Kuş sesleri, doğanın sesi bizler için burada. Tüm halkımızı doğa yürüyüşlerine bekliyoruz." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan doğaseverlerden Yasemin Gül, sağlığını düşünen herkesin bu parkurda yürümeleri tavsiyesinde bulunarak, "21 yıldır Çubuk'tayız ama bu kadar güzel olduğunu ilk defa gördüm. İlk defa doğa yürüyüşüne katıldım ve çok memnun oldum. Belediyemize böyle bir organizasyon yaptığı için çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Aslen Karadenizli olduğunu ve doğaya, yeşile tutkulu olduğunu dile getiren doğa severlerden Ahmet Taşar ise, "Zaman zaman bazı arkadaşlarla gruplar kurarak doğayı dolaşıyoruz. Bugün de çok güzel bir gün ve organizasyon olmuş. Bütün herkesi, doğa sevenleri bu tip yürüyüşlere bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'da Karagöl'de yürüyüşünü tamamlayan doğaseverleri karşıladı.

Çeşitli ikramların da yapıldığı yürüyüş ilçedeki diğer rotaların tanıtımlarıyla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk Belediyesi Öncülüğünde Doğa Yürüyüşü Yapıldı - Son Dakika

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