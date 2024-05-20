Çubuk Belediyesi Üreticilere Fide Dağıtımı Yaptı - Son Dakika
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Çubuk Belediyesi Üreticilere Fide Dağıtımı Yaptı

Çubuk Belediyesi Üreticilere Fide Dağıtımı Yaptı

Çubuk Belediyesi, yerli üretimi artırmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla düzenlenen törenle üreticilere fide dağıttı. Törene Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediye başkan yardımcıları, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, AK Parti İlçe Başkanı, Çubuk Ziraat Odası Başkanı ve üreticiler katıldı. Başkan Demirbaş, verdikleri destekle kadın üreticinin arttığını belirtirken, tarımsal üretimi çeşitlendirmeye çalıştıklarını ifade etti. Fide dağıtımlarının 4 gün süreceğini kaydeden Demirbaş, bu yıl 1 milyon sebze fidesinin dağıtılacağını söyledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, belediyenin desteğinin üretime yansıdığını vurgulayarak teşekkür etti.

20.05.2024 15:47
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Çubuk Belediyesince yerli üretimi artırmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla düzenlenen törenle üreticilere fide dağıtıldı.

Çubukabad Parkı ve Festival alanında düzenlenen törene, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Belediye Başkan Yardımcıları Lokman Kılıç ve Akif Çiftçi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, belediye meclisi üyeleri ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Başkan Demirbaş, verdikleri destekle her geçen gün kadın üreticinin arttığına şahit olduklarını söyledi.

Kurdukları seralarla ilçelerindeki çiftçi ve üreticileri destek olmaya çalıştıklarını belirten Demirbaş, bir taraftan da hazırladıkları projelerle tarımsal üretimi çeşitlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Demirbaş, fide dağıtımlarının 4 gün süreceğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Hem kendi ihtiyaçlarımızı gidermek hem de çiftçilerimize destek olmak amacıyla başlattığımız sera projemizde yaklaşık 3 yıldır yüzde yüz hibeyle fide desteği vermekteyiz. Bu sene de kendi ürettiğimiz domates, biber, salatalık fidelerini sizlere destek olmak üzere dağıtıyoruz. Verdiğimiz bu destekler sayesinde bu yıl çok daha fazla kadın ve genç çiftçimizin üretime katıldığına şahit olduk. Bereketli, hayırlı bir sezon geçmesini temenni ediyorum. Emeklerinizin karşılığını aldığınız, malınızın değerli olduğu bereketli bol kazançlı bir sezon diliyorum."

Belediyenin desteğinin ilçede üretime yansıdığına işaret eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak ise "Bu desteklerden dolayı başta belediye başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, "Bunu geçtiğimiz beş yılda belediye başkanımız başlattı. Bunu da geleneksel hale getirdi. Bu fidelerin çiftçilerimize, üreticilerimize bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle de verilen destekle ilçedeki çiftçinin yüzünün güldüğünü vurgulayarak, "Dağıtılacak fidelerin Çubuk ekonomisine katkı sağlayacağından hiç şüphemiz yoktur. Çiftçilerimiz bu fidelerle daha çok alanı ekiyor ve daha çok üretiyorlar. Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kapılan konuşmaların ardından fidelerin dağıtımı gerçekleştirildi. Kayıt sırasına göre dağıtım 4 gün sürecek. İlçede bu yıl yüzde 100 hibe desteğiyle üreticilere 1 milyon sebze fidesi dağıtılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk Belediyesi Üreticilere Fide Dağıtımı Yaptı - Son Dakika

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