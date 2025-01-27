Çubuk Gölü'nde Bulutların Görsel Şöleni

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Çubuk Gölü'nde bulutların görüntüsü mest etti

BOLU - Bolu'nun doğa harikası mekanlarından olan Çubuk Gölü'nde dağların yamacından süzülen bulutlar göl yüzeyinde görsel şölen oluşturdu.

Bolu'nun "sakin şehir" unvanına sahip Göynük ilçesinde yer alan Çubuk Gölü'nde bulutların oluşturduğu görüntü mest etti. Dağların yamaçlarından şelale gibi akarak süzülen bulutlar, havadan görüntülendi. Çubuk Gölü'nün üzerini kaplayan bulutlar görsel şölen sunarken, bulutların arasından görünen dağ tepeleri ise ayrı bir güzellik oluşturdu.