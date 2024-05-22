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Çubuk Süleyman Şah Ortaokulu öğrencilerince şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen dinletide öğrenciler, birçok şairin şiirlerini seslendirdi.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, müzikler eşliğinde sunulan şiir dinletisinin ardından öğrenciler mini konser verdi.

Okul müdürü Selim Şahin, okullarında eğitim ve öğretimin yanında birçok sosyal etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Okullarında oluşturdukları grupların il genelinde konserler verdiklerini anlatan Şahin, "Elde ettiğimiz başarılar ve sosyal etkinlikler nedeniyle ilçemizin her yerinden yoğun bir öğrenci talebi almaktayız. Bu başarılar bizi mutlu etmektedir." diye konuştu.

Şiir dinletisine katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, şiir dinletisi için öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.