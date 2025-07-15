Çubuk\'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Kaymakamlık ve belediye tarafından Çubuk Şehitler Anıtı önünde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan şehitler için dua etti.

Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Ardından FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da şehit düşen Ömer Takdemir'in kabri ziyaret edildi, şehidin yakınlarına Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve plaket verildi.

Programın ardından 15 Temmuz gazileri Nihat Çalışkan ve Cemal Ertuğ ziyaret edildi, Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Nevzat Göktaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Satılmış Ezandemir, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.