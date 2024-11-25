Çubuk'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika
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Çubuk'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende göreve asaleten atanan öğretmenler yemin etti.

25.11.2024 16:17
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende göreve asaleten atanan öğretmenler yemin etti.

Atatürk Parkı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl tarafından, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ayşegül Arıöz'ün sunuculuğunu yaptığı Halk Eğitim Merkezi'nde devam eden kutlama programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, müzik öğretmeni Umut Doğan şefliğinde okul korosu tarafından "Teşekkürler öğretmenim", "Sen kalem ol bende kağıt", "Mektebin bacaları" isimli şarkılar seslendirildi.

Öğrenciler tarafından "Öğretmen kimdir?" isimli tiyatro oyunları sahnelendi. Programda şehit öğretmenler anıldı.

Kaymakam Vehbi Bakır yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin kutsal, öğretmenlerin hayat boyu hiç unutulmayan kişiler olduğunu söyledi.

Bakır, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti gençlere, gençleri de öğretmenlerimize emanet etmiştir. Biz bugün o emanetin emin ellerde olduğunun sevincini, gururunu ve güvenini yaşıyoruz. Bu emanete sahip çıkma uğrunda gayret gösteren bütün öğretmenlerimize teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vazife başında şehit olan Aybüke ve Necmettin öğretmen ve terör saldırılarında şehit olan tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Öğretmenlerimiz hayatımızın gelişmesinde, hayatımızın şekillenmesinde çok büyük katkıları var. Öğretmenlik gerçekten bir aşktır, bir sevdadır." diye konuştu.

Programda emekli olan öğretmenlere başarı belgeleri takdim edildi. Görevlerine asaleten atanan 24 öğretmen de Türk bayrağına el basarak beden eğitimi öğretmeni Levent Alemisoğlu eşliğinde yemin etti.

Daha sonra ilçe genelinde öğrenciler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile öğretmenler arası düzenlenen voleybol ve masa tenisi turnuvalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

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