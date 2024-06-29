Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 5 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'ndeki bir işletmede sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Tesise operasyon düzenleyen ekipler, 5 bin 760 litre etil alkol, 5 adet 1000 litrelik tank, 2000 litrelik 2 tank, 5 litrelik 140 bidon, 1 kompresör, 2 su pompası, 82 etil alkol etiketi, 1 etil alkol makinesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.P, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta 5 Bin 760 Litre Sahte Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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