Çubuk\'ta 55 Çocuk İçin Sünnet Şöleni

Çubuk ilçesinde 55 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Çubuk Belediyesi ve Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi işbirliğiyle Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen şölende, 55 çocuk için Kuzey Ankara Off-Road Kulübü üyeleri konvoy oluşturdu.

Yerel şarkıcıların sahne aldığı şölende, çocuklar ve aileleri eğlenceli vakit geçirdi.

Şölende, çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.?