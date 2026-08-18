Çubuk'ta Biçerdöver Yangını Söndürüldü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde seyir halindeki biçerdöverde çıkan yangın, müdahale ile söndürüldü.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde seyir halindeki biçerdöverde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Tahtayazı Mahallesi'nde seyir halindeki biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Orman Şefliğine ait arazözle yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Biçerdöverin kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta Biçerdöver Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?