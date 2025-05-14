Çubuk'ta Bilim Fuarı Düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencilerinin hazırladığı bilimsel projeler görücüye çıktı.

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi tarafından Çubuk Belediyesi Sergi ve Fuaye Alanı'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilerin yıl boyunca farklı alanlarda hazırladığı 50 proje ve çoğunluğu geri dönüşüm ürünlerinden elde edilen çeşitli el sanatları çalışmaları sergilendi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve siyasi partilerin temsilcileri de stantları gezdi, projeler hakkında öğrenci ve danışman öğretmenlerinden bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, TÜBİTAK'ın destekleriyle düzenlenen fuarın öğrencilere akademik kazanımlar dışında özgüven ve üretkenlik açısından da fırsatlar sunduğunu söyledi.