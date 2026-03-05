Çubuk\'ta Depremzede Çocuklar İçin Oyuncak Kampanyası

Ankara'nın Çubuk ilçesinde depremzede çocuklar için "Bir Oyuncak Bin Tebessüm" kampanyası hayata geçirilecek.

Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Bünyamin Çevik, yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocukların bayram sevincine ortak olmayı amaçladıklarını belirtti.

Kampanya kapsamında yalnızca yeni oyuncakların kabul edileceğine değinen Çevik, oyuncakların Engelliler ve Engelli Dostları Derneği Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Atatürk Parkı'nda kurulacak destek çadırında toplanacağını kaydetti.

Hatay'daki depremzede çocuklara ulaştırılacak oyuncaklar, 9- 18 Mart'ta toplanacak.