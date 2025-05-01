Ankara'nın Çubuk ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi öldü.
İkipınar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ali Arıkanoğlu (42), mikser aracı ile beton dökme işlemi sırasında elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Arıkanoğlu, kaldırıldığı Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta Elektrik Çarpması: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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