Çubuk\'ta Erasmus Günleri Etkinliği

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen Erasmus Günleri etkinliği, "Bir Şans, Bir Gezegen, Bir Sorumluluk" temasıyla gerçekleştirildi.

Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) SoilVET Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, sürdürülebilir çevre, yeşil dönüşüm, çevre dostu teknoloji ve doğa bilinci konularında eğitimler verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan etkinlikte BİLSEM Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Özgün Devrim projenin tanıtımını yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Uluslararası Projeler Sorumlusu Mehmet Ada ise SoilVET Projesi'nin amacı ve bugüne kadar yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aktardı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin Şahin de "Elektrikli Araçların Çalışma Prensibi ve Gelecekteki Rolü" konulu sunum yaptı.

Etkinlik, elektrikli araçların katılımcıların beğenisine sunulmasıyla sona erdi.