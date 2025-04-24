Çubuk\'ta Hayvan Pazarı Hareketlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kış boyunca ahırlarda özenle bakılan büyük ve küçükbaş hayvanlar, hayvan pazarına getirilmeye başlandı.

Besiciler, kış boyunca ahırlarda özenle baktığı büyük ve küçükbaş hayvanları, Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarına kamyonlarla getirmeye başladı.

Yaklaşık bir yıldır hayvanlarını en iyi şekilde besleyen besiciler ile bütçelerine uygun hayvan almak isteyen alıcılar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Besici Erdem Mutlu, piyasanın geçtiğimiz yıllara göre daha uygun olduğunu söyledi.

Pazara gelenlerin boş gitmediğini dile getiren Mutlu, "Çubuk hayvan pazarında her bütçeye, her müşteriye göre hayvan bulunacağı kanaatindeyim." dedi.

Baba mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını aktaran besicilerden Özcan Demir de, "Erken kurbanlık alanlar karlı olur." diye konuştu.

Besici Sadık Can ise kurbanlıklar dolayısıyla pazar girişlerinin saat 05.00 olarak ayarlandığını belirterek, gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığını kaydetti.