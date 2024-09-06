Çubuk'ta Kış Hazırlıkları Sürcüyor

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Çubuk ilçesinde turşu kurulumu devam ederken, kadınlar da tarlalarında ürettikleri ürünlerle kış hazırlıkları yapıyor.

Çubuk'ta yaşayan kadınlar domates, salatalık, kabak, fasulye ve elma gibi ürünlerini kış için tüketime hazır hale getiriyor.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine, turşuculardan aldıkları bilgilere göre bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.

Kışın en fazla tüketilen, artık dünyaca bilinen Çubuk turşusunun kurulma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Demirbaş, "Çiftçilerimiz bu yıl verdiğimiz desteklerle ekim alanlarını daha da genişletti. Salatalık hasadımız devam ederken, bir taraftan da lahana, kelek, pancar gibi 30 çeşide yakın turşumuzun kurulum süreci başladı. Özellikle salatalık turşularımız yenmeye hazır hale geldi." dedi.

Geçimini kışlık ürünler yapıp satarak sağladığını belirten Fatma Yüceer de bahçesinde yetiştirdiği sebzelerden turşu ve salça başta olmak üzere kışlık ürünler hazırladığını kaydetti.

Salça yapımında birçok işlem gerçekleştirildiğine işaret eden Yüceer, "Domatesimizi bahçeden toplayıp getirip temizliğini yaptıktan sonra üçe, dörde bölerek poşetlerde veya bidonlarda fermente ediyoruz. 3-5 gün yumuşamasını sağlıyoruz. Sonra süzgeçlerden geçiriyoruz. Domatesleri ocaklarımızda bir miktar kaynatarak kıvam almasını sağlıyoruz. Ondan sonra güneşe dökerek gün kurusu olarak kurutup yemeklerimizde yiyoruz. Salçada kaya tuzundan başka hiçbir şey kullanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aliye İmdat ise turşuluk salatalıkları toplayıp yıkadıktan sonra kavanoza koyduklarını aktararak, "Yeşil sivri biber, sarımsak, dereotunu koyduktan sonra sirkeli ve tuzlu suyunu dolduruyoruz. Serin ve karanlık bir yere koyuyoruz. Yaklaşık 1,5 ay içinde yenmeye hazır hale geliyor. Çubuk turşusunun püf noktası, tüm ürünlerinin ilçede yetişmesi ve doğal olmasıdır." açıklamasında bulundu.