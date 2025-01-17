Çubuk\'ta Karneler Dağıtıldı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen törenle öğrenciler karnelere verildi.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, Süleyman Şah İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Sınıfları gezen Kaymakam Bakır, öğrencilere bol bol eğlenmeleri, dinlenmeleri, kitap okumayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Demirbaş da öğrencilere yaptıkları her şeyi severek yapmaları tavsiyesinde bulunarak, "Hepinizi çok seviyoruz, bunu bilmenizi isteriz. İyi insan olun ve ne yaparsanız yapın işinizi severek yapın. Gözlerinizdeki o heyecan hiçbir zaman solmasın." dedi.

Daha sonra Kaymakam Bakır ve Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilere başarılar dileyerek karnelerini ve hediyelerini verdi.

Çubuk'ta 21 bin 850 öğrencinin karne aldığı öğrenildi.