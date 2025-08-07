Çubuk'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Karagöl yolunun festival alanı kavşağında B.C. idaresindeki 06 EHD 076 plakalı otomobil ile B.Y'nin kullandığı 06 EBD 129 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
