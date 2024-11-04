Çubuk'ta Muhtarlar ile Toplantı Yapıldı - Son Dakika
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Çubuk'ta Muhtarlar ile Toplantı Yapıldı

Çubuk\'ta Muhtarlar ile Toplantı Yapıldı

Çubuk'ta Kaymakam Bakır ve Başkan Demirbaş, muhtarlarla sorunları çözmek için bir araya geldi.

04.11.2024 16:18
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, muhtarlarla bir araya gelerek, ilçede yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Bakır ve Demirbaş, Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin sosyal tesisinde muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların sorunlarını dinleyen Bakır, sorunları çözüme ulaştırılmak için çalıştıklarını söyledi.

Herkesin kendi işini gayretle, emekle ortaya koymaya çalıştığını vurgulayan Bakır, önemli olanın tüm gayret ve çabayı bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmasının önemine işaret eden Bakır, "Her istediğimiz her zaman anında olmayabilir. Bu istenilenlerin acil olanını, öncelikli olanını sıraya göre belirleyip acil olandan başlayarak işlerimizi takip etmeliyiz. 2025'ten itibaren muhtarlarımızla olan toplantılarımızı belli gündemlerde yapmaya çalışacağız. ya belli bölgedeki muhtarlarımızı alacağız ya da sadece bir konu üzerine toplanacağız. Toplantılarımızı daha efektif, daha verimli yapmak istiyoruz. Bu şekilde sizlerin de zaman kaybına sebebiyet vermek istemiyoruz." dedi.

Telefon ve internet çekmeyen mahallelerle ilgili çeşitli görüşmeler yaptıklarını da dile getiren Bakır, "Çok yakında mevcut tesislerin kapasitesini geliştirerek, artırarak bir çözüm bulma sözü verildi." diye konuştu.

Belediye Başkanı Demirbaş ise, şu anda ülkenin en çok ihtiyacının hainlere inat birlik ve beraberlik içerisinde dimdik durmak olduğunu söyledi.

Seksen dört mahallenin hepsinin kimin ne talebi var, kimin ne eksiği var ya da kim ne isteyecek hepsinin hem ajandalarında hem de hafızalarında kayıtlı olduğunun altını çizen Demirbaş, "Biz tüm işlerimizin hepsini takip ediyoruz. İnşallah yapabildiğimiz en üst seviyede tüm bu notları hep birlikte yapacağız." ifadesini kullandı.

Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can da program için Bakır ve Demirbaş'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından muhtarlar sırayla söz alarak mahalleriyle ilgili istek ve taleplerini dile getirdiler.

Program, çekilen hatıra fotoğrafın ardından sona erdi.

Toplantıya Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan ile Belediye Başkan Yardımcıları, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk'ta Muhtarlar ile Toplantı Yapıldı - Son Dakika

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