Çubuk\'ta Öğrencilere Motivasyon Etkinliği

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik motivasyon etkinliği başlatıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün akademik başarıyı artırma projesi kapsamındaki etkinliğin açılışında konuşan Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, yaklaşan sınav sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Öğretmenlerin farklı yöntemlerle öğrencilere rehberlik ettiğini ifade eden Bakır, destekleri nedeniyle öğretmen ve ailelere teşekkür etti.

Rehberlik seminerleri, müzik programları ve ikramların yer aldığı etkinlik 15 Nisan'da sona erecek.