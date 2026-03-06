Çubuk\'ta Ramazan Yardımları Devam Ediyor

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ramazan ayı boyunca ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Çubuk'ta Türk Kızılay tarafından yürütülen sıcak yemek dağıtım programını ziyaret eden Demirbaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Demirbaş, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların yalnız bırakılmadığını ifade etti.

Türk Kızılayı Çubuk Şubesi tarafından her gün yaklaşık 500 kişiye sıcak yemek dağıtıldığını belirten Demirbaş, "Türk Kızılay'ımız ilçemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da yemek dağıtımlarıyla ve evlere yapılan yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyor. Hem nakdi hem de ayni yardımlarla çok önemli hizmetler yürütülüyor." dedi.

Türk Kızılay Çubuk Şube Başkanı Nurullah Babacan ise ramazan ayı boyunca günlük yaklaşık 500 kişiye sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Demirbaş'a teşekkür etti.