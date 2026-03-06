Çubuk'ta Ramazan Yardımları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çubuk'ta Ramazan Yardımları Devam Ediyor

Çubuk\'ta Ramazan Yardımları Devam Ediyor
06.03.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Demirbaş, ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımının sürdüğünü açıkladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ramazan ayı boyunca ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Çubuk'ta Türk Kızılay tarafından yürütülen sıcak yemek dağıtım programını ziyaret eden Demirbaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Demirbaş, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların yalnız bırakılmadığını ifade etti.

Türk Kızılayı Çubuk Şubesi tarafından her gün yaklaşık 500 kişiye sıcak yemek dağıtıldığını belirten Demirbaş, "Türk Kızılay'ımız ilçemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da yemek dağıtımlarıyla ve evlere yapılan yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyor. Hem nakdi hem de ayni yardımlarla çok önemli hizmetler yürütülüyor." dedi.

Türk Kızılay Çubuk Şube Başkanı Nurullah Babacan ise ramazan ayı boyunca günlük yaklaşık 500 kişiye sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Demirbaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Ramazan Yardımları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeraltı tesisini bombaladı ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı
Stattan çıkarılmıştı Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’in saldırdığı Lübnan’a destek İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
İran’dan İsrail’e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı İran'dan İsrail'e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı

21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
19:52
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
19:47
İran’dan Kuzey Irak’a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 21:31:53. #7.12#
SON DAKİKA: Çubuk'ta Ramazan Yardımları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.