Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki kavşakta sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 06 HKH 03 plakalı otomobil ile 06 COH 974 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerden biri yaralandı.
Yaralı, Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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