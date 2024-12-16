ANKARA'nın Çubuk ilçesinde devrilen cipteki Arif Can Kocayavuz (26) öldü, sürücü B.K. yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Çubuk kara yolu Esenboğa Mahallesi'nde meydana geldi. B.K.'nın kontrolünü kaybettiği 06 CFJ 961 plakalı cip, devrildi. Kazada, araçta bulunan Arif Can Kocayavuz hayatını kaybetti, sürücüyse yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı B.K., ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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