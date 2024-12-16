Çubuk'ta Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çubuk'ta Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Çubuk\'ta Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Arif Can Kocayavuz hayatını kaybetti, sürücü B.K. yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

16.12.2024 14:41  Güncelleme: 14:42
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ANKARA'nın Çubuk ilçesinde devrilen cipteki Arif Can Kocayavuz (26) öldü, sürücü B.K. yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Çubuk kara yolu Esenboğa Mahallesi'nde meydana geldi. B.K.'nın kontrolünü kaybettiği 06 CFJ 961 plakalı cip, devrildi. Kazada, araçta bulunan Arif Can Kocayavuz hayatını kaybetti, sürücüyse yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı B.K., ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çubuk'ta Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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