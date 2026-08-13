Çubuk'ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve asayiş ekiplerince, İkipınar ve Yavuz Selim mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 500 gram uyuşturucu madde, 600 gram kubar esrar maddesi, uyuşturucu haplar, hassas terazi ve silah ele geçirildi, şüpheliler E.D. ile A.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.