Cudi Dağı’nda Kaza: 1 Ölü, 30 Yaralı

ŞIRNAK'ta Cudi Dağı'nda düzenlenen Hz. Nuh'u Anma Töreni'nin ardından dönüş yolunda meydana gelen 4 ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 30 kişi yaralandı.

Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde düzenlenen Hz. Nuh'u Anma Töreni'nin ardından dönüş yapan araçların bulunduğu güzergahta farklı noktalarda 4 ayrı kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza bölgelerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgelerde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 30 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 6'sının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.