Cuhay Havacılık Fuarı'nda 38,7 Milyar Dolar Sipariş - Son Dakika
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Cuhay Havacılık Fuarı'nda 38,7 Milyar Dolar Sipariş

Çin'in Cuhay kentindeki fuarda toplam 280 milyar yuan değerinde anlaşmalar imzalandı.

17.11.2024 20:47
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Çin'in Guangdong eyaletinin Cuhay kentinde 12-17 Kasım'da düzenlenen havacılık fuarında imzalanan satın alma anlaşmalarının toplam bedelinin 280 milyar yuana (38,7 milyar dolar) ulaştığı bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, bu yıl 15'incisi düzenlenen fuara 47 ülke ve bölgeden 1000'den fazla firma katıldı.

Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı (Airshow China) olarak da anılan organizasyonda toplam 38,7 milyar dolar tutarında satın alma anlaşması yapıldı.

İlk 3 günü profesyonel alıcılara özel olan, sonraki üç günde halka açılan etkinlik, yaklaşık 600 bin ziyaretçi topladı.

İki yılda bir düzenlenen Cuhay Havacılık Fuarı, Çin'in, askeri ve sivil havacılık teknolojisinde kaydettiği ilerlemeleri ve son teknoloji uçak ile silah sistemlerini sergilediği platform işlevini görüyor.

Yeni nesil uçak ve silah sistemleri gün yüzüne çıktı

Bu yılki fuarda Çin'in yerli üretim yeni nesil hayalet savaş uçağı J-35A, yerli üretim büyük uçak motoru AEF1200, karadan havaya füze sistemi HQ-19 ile bir entegre uzay-hava savaş uçağı prototipi ilk kez gün yüzüne çıktı.

Çin Donanması da ilk kez yer aldığı fuarda uçak gemilerine özel tasarlanan "J-15" sınıfı savaş jetlerini görücüye çıkardı. "Uçan köpekbalığı" olarak anılan "J-15T" savaş jetleri ile "J-15D" elektronik harp uçakları gösteri uçuşu yaptı.

Fuarda Çin'in yerli üretim yolcu uçaklarından uzun mesafe geniş gövdeli yolcu uçağı modeli C929 ilk siparişini alırken, orta mesafe dar gövdeli yolcu uçağı C919 ile kısa mesafe bölgesel yolcu uçağı C909 için de yeni siparişler verildi.

Çin- Rusya Stratejik Güvenlik İstişare Toplantısı için Çin'de bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'nun ziyaret ettiği fuarda, Rusya'nın hava akrobasi takımı Russian Knights da gösteri uçuşu düzenledi.

Rus yetkililer, fuarda görücüye çıkardıkları yeni nesil savaş uçağı Su-57E'nin ilk siparişini aldığını duyururken alıcının kim olduğu açıklanamadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Havacılık, Savunma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cuhay Havacılık Fuarı'nda 38,7 Milyar Dolar Sipariş - Son Dakika

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