Çukurca Başkanı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Güncel

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Gruptan ayrı" fotoğrafını seçen Demir, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" ve "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı karesine oy verdi.

Demir, Anadolu Ajansı muhabirleri ile foto muhabirlerinin insanları doğru bilgilendirmek için dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında büyük emek sarf ettiğini belirterek, "Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği sorumluluğu yerine getirerek dünyadaki gelişmeleri fotoğraf kareleriyle bizlere sunan bütün Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.