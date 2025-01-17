Çukurca\'da Karneler Dağıtıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Emir Şaban İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Mert Kumcu, öğrencilere karnelerini dağıttı.
Öğrencilerde yarıyıl tatilinde dinlenirken kitap okumayı da ihmal etmemelerini isteyen Kumcu, ikinci döneme iyi bir başlangıç yapacaklarına inandıklarını dile getirdi.
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