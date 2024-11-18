Hakkari'nin Çukurca ilçesinde minibüsün takla atması sonucu 11 kişi yaralandı.
Köprülü köyü yakınında Sabri Kaya yönetimindeki 27 HR 630 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak tatla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çukurca'da Minibüs Takla Attı: 11 Yaralı - Son Dakika
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