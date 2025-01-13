Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düştüğü çukurda çamura saplanan köpek, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlçeye bağlı Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan bir kiremit fabrikasındaki çamur dolu çukura düşen köpeğin bulunduğu yerde hareket edemediğini gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından köpek, çamur dolu çukurdan güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Sağlık durumu iyi olan köpek, fabrika yetkililerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Çukurdan Kurtarılan Köpek Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?